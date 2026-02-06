Giustizia nascono comitati per il sì | obiettivo informare e sensibilizzare

A Brindisi, sono nati i Comitati dei cittadini per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia. In tutta la provincia, gruppi di persone si sono organizzati per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica in vista del voto del 22 e 23 marzo. L’obiettivo è spiegare le novità della riforma e coinvolgere più cittadini possibile.

BRINDISI - Sono ufficialmente costituiti in tutta la provincia di Brindisi i Comitati dei cittadini per il SÌ al referendum costituzionale in programma il prossimo 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere.Un'ampia rete civica che si sta organizzando per.

