La Giunta di Benevento guidata da Clemente Mastella ha approvato questa mattina il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ora si inizia a mettere in pratica un progetto che mira a rendere più accessibili scuole, strade e spazi pubblici per tutti. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e si inserisce in un percorso di miglioramento delle condizioni urbane della città.

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha proceduto stamane all’approvazione del Piano eliminazione barriere architettoniche (Peba). La deliberà sarà pubblicata sul portale istituzionale dell’Ente: subito dopo i 15 giorni dalla pubblicazione, si apriranno i termini per le osservazioni che si chiuderanno dopo ulteriori 15 giorni, alla scadenza dei quali ci sono 60 giorni di tempo per portare l’atto in Consiglio comunale, a cui spetta l’approvazione definitiva. “La redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – spiega l’assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo nell’illustrare i principali contenuti del provvedimento – costituisce obiettivo imprescindibile dell’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giunta, via libera al Piano eliminazione barriere architettoniche

Approfondimenti su Giunta Mastella

Le autorità hanno dato il via a un piano per rimuovere le barriere architettoniche nelle città italiane.

Il Consiglio Comunale di Oria ha approvato il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), uno strumento fondamentale per migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici e degli edifici.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giunta Mastella

Argomenti discussi: Giunta, via libera all'istituzione del mercato dell’antiquariato e dell’artigianato nel centro storico; Gallico al centro dell’attenzione del Comune: via libera ai Documenti di indirizzo per la riqualificazione del lungomare e del borgo marinaro · ilreggino.it; Scopoli, via libera della giunta regionale al semisvincolo e all’intesa con lo Stato sulla localizzazione. Assessore De Rebotti: Passaggio decisivo per sbloccare l’opera e garantire sicurezza e collegamenti alla valle del Menotre - Agenzia Umbria Notizie; Consorzi di bonifica, via libera in giunta al ddl di riordino - Autore: Maria Genuardi | Attualità.

Scopoli, via libera della giunta regionale al semisvincolo e all'intesa con lo Stato sulla localizzazione. Assessore De Rebotti: Passaggio decisivo per sbloccare l'opera e ...(UNWEB)- Perugia, – La giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Francesco De Rebotti, ha approvato l'intesa raggiunta sulla localizzazione per la costruzione del se ... umbrianotizieweb.it

Avamporto di Rimini, via libera tecnico al primo stralcioLa Giunta comunale di Rimini ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo ed esecutivo del primo stralcio di opere per il completamento dell’Avamporto ... chiamamicitta.it

Via libera della Giunta comunale: nominato dal sindaco, resterà in carica per la durata dell’amministrazione e svolgerà funzioni di tutela e raccordo facebook

Via libera della Giunta al progetto per il bando regionale sulla sicurezza urbana e la nuova CO x.com