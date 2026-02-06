Giunta | la delega alle Tradizioni passa all' assessore alla Cultura Montanari

Questa mattina, la giunta comunale ha deciso di cambiare l’assessore delegato alle Tradizioni. La delega passa da Tiziana Beghin a Giacomo Montanari, che si occuperà ora di coordinare le attività legate alle tradizioni locali. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti.

Va all'assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, la delega alle Tradizioni precedentemente assegnata all'assessora al Commercio Tiziana Beghin. A firmare il provvedimento, la sindaca Silvia Salis: “La riassegnazione di questa delega - commenta - va nella direzione di una riorganizzazione più organica e funzionale delle competenze dell’amministrazione. Cultura e tradizioni sono ambiti strettamente connessi: ricondurli a un unico assessorato consente maggiore coerenza nelle politiche di pianificazione, continuità nel lavoro e una valorizzazione più efficace dell’identità cittadina”. “Assumere anche la delega alle Tradizioni cittadine significa rafforzare un impegno che considero naturale prosecuzione del lavoro sulla cultura – commenta l’assessore Montanari -.🔗 Leggi su Genovatoday.it

