Giulio Regeni – Tutto il male del mondo recensione | il documentario definitivo sulla lotta e la verità giudiziaria per l’omicidio del giovane ricercatore
Un nuovo documentario mette sotto la lente la lunga battaglia per scoprire la verità sull’omicidio di Giulio Regeni. Diretto da Simone Manetti, il film ripercorre gli aspetti più crudi e complessi di questa vicenda, tra inchieste giudiziarie e testimonianze. Il lavoro si distingue per il suo approccio diretto e senza fronzoli, cercando di fare luce su una vicenda che da anni tiene in sospeso l’Italia.
La nostra recensione di Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti: il primo documentario sulla verità giudiziaria tra rigore giornalistico e il dolore di una battaglia infinita. A dieci anni dal tragico ritrovamento avvenuto nei pressi del Cairo, arriva un’opera necessaria che ricostruisce per la prima volta in modo integrale il sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano: Giulio Regeni – Tutto il male del mondo è un documentario che sceglie la via della precisione documentale per sfidare il silenzio della dittatura militare di Abdel Fatah al-Sisi. Il documentario, diretto da Simone Manetti e scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi, si avvale della testimonianza esclusiva dei genitori, Claudio Regeni e Paola Deffendi, che insieme all’avvocato Alessandra Ballerini hanno portato avanti una battaglia legale senza precedenti: un percorso culminato nel processo contro quattro agenti della National Security egiziana che dovrebbe arrivare a sentenza entro la fine del 2026. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Dopo il ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, le autorità egiziane parlano di un delitto a sfondo sessuale, poi di un possibile incidente stradale. Il corpo di Giulio però racconta una storia diversa. Le modalità delle torture rimandano a soggetti addestrati. x.com
