La Prefettura di Lucca ha convocato di nuovo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al centro dell’incontro, il rafforzamento delle misure di sicurezza nei pubblici esercizi, con l’obiettivo di garantire più protezione a clienti e lavoratori. Presenti i sindaci di numerosi comuni della zona, rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro e delle associazioni di categoria.

E’ tornato a riunirsi in Prefettura il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, Cristina Favilli, con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni di Lucca, Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema e Viareggio, dei rappresentanti della Provincia, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, dei referenti dell’Ispettorato del Lavoro e del Dipartimento di prevenzione dell’Usl Nord-Ovest e delle associazioni di categoria dei pubblici esercenti. Al centro dell’incontro un tema importante, quello della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giro di vite sui pubblici esercizi “Più sicurezza per clienti e addetti“

Approfondimenti su Lucca Prefettura

La prefettura di Lucca ha convocato una riunione per rafforzare la sicurezza nei locali pubblici.

Dopo la tragedia di Crans Montana, il Viminale ha avviato una serie di misure per rafforzare la sicurezza nei locali pubblici.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lucca Prefettura

Argomenti discussi: Utile il giro di vite sui reati. È un messaggio dello Stato che funziona da deterrente; Dopo Crans Montana giro di vite sui locali della Marca, interrati sotto la lente; È giro di vite sui Tir: triplicate le sanzioni; Sicurezza, giro di vite sui locali pubblici.

Giro di vite sui mezzi pesanti a Mirteto e CastagnaraStretta sui passaggi dei camion in alcune zone sensibili della città. E arriva anche il limite dei 30 chilometri all'ora ... noitv.it

Utile il giro di vite sui reati. È un messaggio dello Stato che funziona da deterrenteIl valore simbolico del provvedimento è importante, come è successo con i rave ... msn.com

Sicurezza, Della Cioppa “Pochi agenti, giro di vite inapplicabile” x.com

Controlli incrociati nei locali della movida. È un giro di vite sulla sicurezza quello impresso dalla prefettura di Imperia per discoteche, bar e ristoranti della Riviera dei Fiori facebook