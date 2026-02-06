Giovanni Pisano Visite gratuite

La mostra “Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore” a Pisa continua a richiamare molti visitatori. Inaugurata il 13 dicembre, l’esposizione attira un pubblico vario, curioso di scoprire le opere e la storia di questo artista. Tra le attrazioni principali ci sono tre frammenti del pergamo, tornati a Pisa dal Metropolitan Museum di New York dopo quasi duecento anni. L’affluenza rimane alta e ogni giorno si registrano visite gratuite per avvicinare ancora di più il pubblico a questo importante patrimonio.

La mostra " Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore " continua a registrare un'ampia partecipazione di pubblico: inaugurata lo scorso 13 dicembre, l'esposizione sta confermando il grande interesse per questo progetto espositivo che ha riportato a Pisa, dopo quasi duecento anni, anche tre frammenti del pergamo (pulpito) giovanneo conservati al Metropolitan Museum of Art di New York. Un successo testimoniato anche dal recente inserimento della mostra nella classifica delle migliori esposizioni d'arte antica e moderna del 2025 stilata da Finestre sull'Arte, una delle principali testate dedicate all'arte in Italia, che ha coinvolto una giuria di oltre 100 esperti tra cui critici, storici dell'arte e direttori di musei.

