Giovanni Franzoni chi è la nuova stella dello sci azzurro | l’infortunio la rinascita e la caccia all’oro nel segno dell’amico Franzoso

Giovanni Franzoni sta tornando sulle piste dopo un infortunio che aveva messo in discussione la sua carriera. Con il viso ancora segnato dalla fatica, si presenta con il berretto scuro e i capelli sbarazzini che lo fanno sembrare un atleta di un’altra epoca. La sua rinascita è iniziata tra allenamenti duri e tanta determinazione, mentre corre contro il tempo per puntare all’oro. La sua storia sta conquistando l’attenzione di appassionati e tifosi, pronti a vederlo protagonista della stagione.

Con quel berretto scuro, alto sopra la testa, e i capelli sparati di fuori, sembra uno di quegli sportivi di un’altra epoca, quando le imprese trovavano spazio solo sui giornali, e i campioni erano ragazzi normali. È attraverso questa immagine che nel giro di due settimane – prima Wengen, poi Kitzbühel – lo ha conosciuto chi non aveva minimamente idea di chi fosse. Eppure Giovanni Franzoni, faccia pulita e sorriso sincero, è già entrato nel cuore degli appassionati di sci. Forse anche per via delle lacrime, scese copiose, dopo la prima vittoria della carriera, quando ha guardato il cielo, pensando al suo amico Matteo Franzoso, morto lo scorso settembre durante un allenamento di velocità in Cile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giovanni Franzoni, nello sci azzurro, ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel Super-G di Wengen.

Giovanni Franzoni, sciatore italiano, si è affermato nel mondo dello sci alpino con la vittoria sulla celebre pista di Kitzbühel.

