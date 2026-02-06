Giovane si racconta | ispirazione Ronaldo e sogni in maglia Napoli

A poche settimane dall’arrivo al Napoli, il giovane calciatore si apre e parla dei suoi sogni. Racconta di aver preso ispirazione da Ronaldo e di voler contribuire alla squadra con impegno. Si dice entusiasta di questa nuova avventura e pronto a mettersi in gioco.

A poche settimane dal suo arrivo al Napoli, Giovane aveva già raccontato il proprio modo di stare in campo in un’intervista concessa ai canali ufficiali della Serie A. Un ritratto sincero, fatto di riferimenti illustri e di una visione chiara del proprio percorso di crescita. Il giovane attaccante brasiliano aveva spiegato di ispirarsi soprattutto a Ronaldo Nazário, osservandone movimenti e gesti tecnici per migliorare nello scatto e nella conclusione a rete. Allo stesso tempo, aveva sottolineato come il suo stile sia diverso rispetto a quello di Ronaldinho, più legato alla fantasia pura e alla spettacolarità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

