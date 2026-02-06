Giovane ricoverato dopo essersi ferito gravemente con il monopattino in Sicilia

Un ragazzo di 18 anni è finito in ospedale a Messina dopo essersi ferito gravemente con il monopattino. L’incidente è avvenuto sabato sera, quando il giovane ha perso il controllo e è caduto. I soccorsi sono intervenuti subito, portandolo in pronto soccorso. Le condizioni sono serie ma al momento non si conoscono dettagli più specifici.

Un giovane di 18 anni è stato ricoverato in ospedale a Messina dopo essere caduto rovinosamente dal monopattino in un incidente avvenuto nella tarda serata di sabato 6 febbraio. Il ragazzo, di origine sconosciuta, è stato trasportato al pronto soccorso del Centro Ospedaliero di Messina da un team del 118, dopo che era caduto in modo improvviso, probabilmente a causa di un errore tecnico o un ostacolo improvviso, nel pomeriggio di un giorno particolarmente trafficato per l'accesso alla zona di Villa Dante, una delle aree con maggiore affluenza di ciclisti e pedoni a causa della sua collocazione strategica nel quartiere residenziale della città.

