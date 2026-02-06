Giorno del Ricordo | ‘La Rosa dell’Istria’ al cinema conferenze e deposizioni della corona

Questa mattina il Comune di Bellaria Igea Marina ha partecipato alle celebrazioni per il Giorno del Ricordo. La città ha organizzato diverse iniziative, tra cui la proiezione di un film intitolato “La Rosa dell’Istria”, e conferenze per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati. La giornata si è conclusa con la deposizione di una corona al monumento dedicato a queste tragedie.

Anche quest'anno, il Comune di Bellaria Igea Marina si unisce alle celebrazioni per il Giorno del Ricordo (10 febbraio) in memoria della tragedia delle vittime delle foibe e dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra. Una pagina dolorosa della storia.

