Giornate mondiali del malato a Reggio Calabria | consolazione e provocazione nell’ambiente medico

Questa mattina a Reggio Calabria si è tenuta nella Basilica Cattedrale la Veglia di Preghiera per la XXXIV Giornata Mondiale del Malato. Oltre cento persone, tra malati e medici, hanno partecipato per riflettere sulla cura e sulla sofferenza. La cerimonia si è trasformata in un momento di conforto, ma anche di provocazione, soprattutto per il sistema sanitario locale. La presenza di molti pazienti ha reso più vivo il messaggio di vicinanza e solidarietà, mentre alcuni medici hanno usato l’occasione per sottolineare le difficoltà quotid

A Reggio Calabria, nella Basilica Cattedrale, si è svolta la Veglia di Preghiera per la XXXIV Giornata Mondiale del Malato. Il rito, che si è tenuto sabato 7 febbraio alle 16:30, ha visto la partecipazione di arcivescovo Fortunato Morrone, operatori sanitari, comunitari e volontari, tutti coinvolti nella celebrazione del tema "L'olio della consolazione e il vino della provocazione". L'icona biblica del Buon Samaritano, simbolo di solidarietà e compassione, ha guidato la riflessione su come l'uomo debba agire davanti alla sofferenza altrui. Il luogo dell'incontro era la Basilica Cattedrale, dove la comunità religiosa, il personale sanitario e il volontariato hanno partecipato a una preghiera comunitaria, con l'obiettivo di rafforzare lo spirito di aiuto e di condivisione.

