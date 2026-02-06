Giorgio Russo nuovo economo del Comune di Foggia | gestirà la ' cassa pronta' autorizzerà spese minori ma urgenti

Il Comune di Foggia ha scelto il nuovo economo. Giorgio Russo si occuperà della gestione della cassa pronta e potrà approvare spese urgenti e di piccola entità. La nomina arriva su proposta dell’assessore al Bilancio, Davide Emanuele, e rappresenta un passo importante per la gestione finanziaria del municipio.

Su proposta dell'assessore al Bilancio Davide Emanuele, l'esecutivo del Governo della città di Foggia ha ufficializzato la nomina di un'altra figura nella gestione finanziaria dell'ente. Difatti, con delibera di mercoledì 4 febbraio il dott. Giorgio Russo è stato nominato economo comunale

