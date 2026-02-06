Giarre al Rex un incontro omaggio e la proiezione del film Franco Battiato Il lungo viaggio

A Giarre si è tenuto un evento speciale al Rex, dedicato a Franco Battiato. Non si è trattato solo di guardare il film “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, ma di un vero e proprio incontro tra persone che hanno voluto rendere omaggio al cantautore scomparso. La serata è stata un momento di ricordo e di riconoscenza, con il pubblico che ha condiviso emozioni e ricordi legati alla figura di Battiato.

Non una semplice proiezione, ma un momento di incontro e riconoscenza collettiva. In occasione dell'uscita del film 'Franco Battiato. Il lungo viaggio', il Cine Teatro Rex di Giarre dedica all'artista una serata speciale che coinvolge istituzioni, artisti e testimoni del territorio jonico etneo.

