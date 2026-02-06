Ghost of Yotei ha venduto più di Ghost of Tsushima nello stesso lasso di tempo

Dopo pochi mesi dal suo debutto, Ghost of Yotei ha già superato Ghost of Tsushima in vendite nello stesso periodo. Il nuovo gioco di Sucker Punch sta attirando moltissimi fan e sta dimostrando di essere un successo anche commerciale.

Ghost of Yotei si conferma uno dei maggiori successi recenti di Sony. Il nuovo titolo di Sucker Punch ha registrato vendite superiori a quelle di Ghost of Tsushima se confrontate sullo stesso lasso di tempo dal lancio. A confermarlo è stata direttamente Sony, tramite le dichiarazioni del suo CFO Lin Tao e i dati diffusi nell’ultimo rapporto finanziario. Il risultato rafforza il ruolo del gioco come pilastro dell’offerta first party del 2025. Pur senza comunicare cifre cumulative aggiornate, il confronto con il predecessore è chiaro. La serie dimostra così una crescita concreta in termini di impatto commerciale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

