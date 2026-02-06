Ghali stoppa le polemiche con un nuovo brano Basta esce a poche ore dall’evento olimpico al Meazza

Ghali mette fine alle polemiche con il nuovo brano “Basta”, uscito a poche ore dall’apertura delle Olimpiadi al Meazza. Il rapper, che si esibirà questa sera durante lo show di apertura, ha scelto di rispondere alle critiche con la sua musica, dopo le tensioni sollevate dalle sue posizioni pro Palestina. La sua presenza in un evento così importante ha già suscitato discussioni, ma ora con questa canzone sembra voler chiarire il suo messaggio.

Milano, 6 febbraio 2026 – Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda che vede al centro delle polemiche il rapper Ghali, che sarà tra gli artisti che stasera canteranno durante lo show di apertura delle Olimpiadi allo stadio Meazza e le cui posizioni apertamente pro Palestina hanno fatto storcere il naso a qualche esponente del governo e della comunità ebraica italiana. La risposta non si è fatta attendere ed è arrivata in musica, ovviamente. A sorpresa, il rapper questa notte ha pubblicato “BASTA”, uno dei brani spoilerati lo scorso settembre al Gran Teatro a Fiera Milano Live. L’ha fatto usando la sua cifra più riconoscibile: l’urgenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Argomenti discussi: Milano Cortina, Abodi: 'Cerimonia spettacolo universale, non concerto di Ghali'.

Milano Cortina, dopo le polemiche Ghali pubblica a sorpresa il nuovo singolo 'Basta'(Adnkronos) - Basta, basta, free tutti i maranza. Si apre con queste parole il nuovo singolo di Ghali, 'Basta', pubblicato a sorpresa sulle piattaforme digitali dal rapper italiano di origini tunisi ... msn.com

Olimpiadi, il post (polemico) di Ghali che sarà sul palco della cerimonia: «È tutto un gran teatro»Il cantante ha postato un testo in versi in cui traspare la polemica: «Mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace ma una lingua, quella araba, all'ultimo era di troppo». L'annuncio del suo no ... milano.corriere.it

MILANO CORTINA |Abodi: 'Cerimonia spettacolo universale, non concerto di Ghali'. Ministro stoppa polemiche su costi delle gare: "Ci saranno biglietti per tutte le tasche". #ANSA facebook

Stop al genocidio! Quanto può far paura la verità gridata in solitudine, con coraggio e in faccia da un artista come GhaliTroppo, ma così tanto da essere disposti a compromettere la libertà di opinione e di parola di una figura importante per i giovani instagr x.com