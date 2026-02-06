Genoa – Napoli l’ex azzurro avvisa | Possiamo sconfiggere chiunque!

Leo Ostigard, ex difensore del Napoli, si dice pronto a sfidare la sua ex squadra. In vista della partita di sabato alle 18, il giocatore del Genoa ha detto che il suo team può battere chiunque, anche il Napoli di Antonio Conte. Ostigard ha voluto trasmettere fiducia e avvertire che il Genoa non si farà trovare impreparato.

Leo Ostigard, ex calciatore del Napoli, è ora in forza al Genoa. Il difensore centrale ha avvisato il Napoli e Antonio Conte in vista della partita di sabato alle ore 18:00. Le sue parole intimoriscono i partenopei che, ora, sono chiamati a rispondere sul campo. Ostigard suona la carica per la sfida al Napoli: le parole. Ostigard ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Secolo XIX, parlando della prossima sfida di Serie A tra Genoa e Napoli: "Il Ferraris è il migliore stadio d'Italia, i tifosi così vicini ci scambiano l'energia. Vogliamo vincere tutte le partite possibili per salire in classifica, ora sappiamo di saper sconfiggere anche chi è più forte di noi.

