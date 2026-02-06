Per molte madri e padri la genitorialità è un’ esperienza complicata. Un’esperienza che in molti casi rappresenta un vero e proprio burnout, non una semplice stanchezza passeggera. La causa principale risiede nelle continue responsabilità e nelle pressioni quotidiane, che portano i genitori a sentirsi sopraffatti anche quando i figli sono ormai grandi. Un nuovo studio condotto dall’Università di Milano evidenzia come la fatica dei genitori sia spesso legata anche a sensi di colpa e a aspettative irrealistiche, fattori che alimentano un senso di insoddisfazione che va oltre il semplice affaticamento fisico.

Per molte madri e padri la genitorialità è un’ esperienza complicata. Un’esperienza che in molti casi rappresenta un vero e proprio burnout, non una semplice stanchezza passeggera. Un fenomeno, quello della genitorialità esausta, che varia da Paese a Paese ma che, come evidenziato in questo studio, è un’entità che esiste davvero e che può essere misurabile. Per quanto esista una forte componente individuale, la genitorialità esausta non è qualcosa di soggettivo e, ancora, non è qualcosa di riconducibile solamente all’assenza di sonno. Non è solo questione di stanchezza. Quando si parla di burnout genitoriale (genitorialità esausta) si fa riferimento a una vera e propria sindrome patologica. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Genitorialità esausta: perché la stanchezza dei genitori non è solo mancanza di sonno

Contenuti correlati

Genitorialità esausta: perché la stanchezza dei genitori non è solo mancanza di sonnoCosa si intende per genitorialità esausta? Perché molte mamme e papà vivono questa condizione? Ecco cosa sapere e a cosa prestare attenzione. gravidanzaonline.it

Genitorialità sostenibile. Quando la conciliazione con il lavoro c'è solo sulla cartaIn Italia la genitorialità lavora in silenzio, di notte, nei ritagli di tempo, nella stanchezza che non fa notizia. È una fatica che si consuma dentro le case, ma che nasce spesso nei luoghi di lavoro ... huffingtonpost.it

A te mamma, che sei esausta, fermati qualche minuto e apprezza i suoi occhi, i suoi gesti, i suoi movimenti. Guarda come si stupisce del mondo in cui è appena arrivato. Ogni respiro che fa, lascia che ti inonda nella sua calma Che l'esaurimento e le mille resp - facebook.com facebook