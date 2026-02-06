Genitori e sport l’appello di Schettini | Bisogna ascoltare guardarlo questo figlio senza proiettare le ambizioni personali
Vincenzo Schettini invita i genitori a riflettere sul modo in cui seguono i figli nello sport. Durante un confronto con la sciatrice Beatrice Lacedelli, il professore chiede di ascoltare e osservare i propri figli senza proiettare le proprie ambizioni. L’appello è chiaro: bisogna rispettare i tempi e i desideri dei ragazzi, senza forzarli o metterli sotto pressione.
Vincenzo Schettini dialoga con la sciatrice Beatrice Lacedelli su sport e genitori. Il prof invita le famiglie a non spingere troppo e a non guardare i figli con i propri occhi. L'atleta racconta il suo stop e la ripartenza: essenziale il supporto senza pressioni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Schettini, l’appello per un 2026 all’insegna della creatività giovanile: “Questo è l’augurio che vi faccio per l’anno prossimo. Ci servono delle idee nuove”
Vincenzo Schettini invita gli studenti a utilizzare le vacanze per sviluppare progetti personali, sottolineando che la scuola è un terreno fertile per generare idee.
