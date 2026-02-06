Genitori e sport l’appello di Schettini | Bisogna ascoltare guardarlo questo figlio senza proiettare le ambizioni personali

Vincenzo Schettini invita i genitori a riflettere sul modo in cui seguono i figli nello sport. Durante un confronto con la sciatrice Beatrice Lacedelli, il professore chiede di ascoltare e osservare i propri figli senza proiettare le proprie ambizioni. L’appello è chiaro: bisogna rispettare i tempi e i desideri dei ragazzi, senza forzarli o metterli sotto pressione.

