Gli avvocati di Lovati hanno presentato ricorso contro la richiesta di condanna per diffamazione, portando il caso di Garlasco ancora una volta sotto i riflettori. La vicenda si infittisce e il processo si prepara a entrare nella sua fase più calda.

Il giallo di Garlasco, che da diciotto anni avvolge l’Italia in una spirale di misteri risolti per nulla o solamente a metà, si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa volta, però, non sono le prove materiali o le perizie a finire sotto la lente, ma le parole pronunciate davanti alle telecamere da un personaggio piuttosto controverso che negli ultimi mesi, a furia di dichiarazioni polemiche in un senso o nell’altro, ha fatto abbondantemente parlare di sé. Si tratta di Massimo Lovati, fino al 14 ottobre 2025 difensore di Andrea Sempio (indagato in concorso per l’omicidio di Chiara Poggi). L’avvocato dovrà comparire il prossimo 26 maggio davanti al giudice monocratico di Milano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, Lovati nei guai: a processo per diffamazione

Approfondimenti su Garlasco Lovati

L’ex difensore di Andrea Sempio, Massimo Lovati, finisce sotto processo a Milano.

L’avvocato Massimo Lovati, noto per aver difeso Andrea Sempio, si trova ora davanti a un procedimento giudiziario.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

#GARLASCO: IL PROCESSO ALLE INDAGINI

Ultime notizie su Garlasco Lovati

Argomenti discussi: Garlasco, guai per Massimo Lovati. L'ex difensore di Sempio a processo per diffamazione: Ha offeso reputazione e onore degli ex legali di Stasi; L'ex avvocato di Sempio finisce a processo, Massimo Lovati accusato di diffamazione; Garlasco, Lovati a processo per diffamazione contro lo studio Giarda accusato di macchinazioni contro Sempio; Garlasco, l’ex legale di Sempio Lovati a processo: Ha diffamato gli avvocati di Alberto Stasi.

Garlasco, guai per Massimo Lovati. L’ex difensore di Sempio a processo per diffamazione: «Ha offeso reputazione e onore degli ex legali di Stasi»La decisione della Procura di Milano è arrivata con citazione diretta a giudizio e riguarda alcune dichiarazioni ritenute lesive nei confronti dello studio Giarda, che aveva assistito Alberto Stasi ne ... msn.com

Garlasco, Lovati scagiona ancora Stasi: Ha coperto altri sotto minaccia di morteMassimo Lovati difende Alberto Stasi nel processo Garlasco: Ha coperto altri sotto minaccia di morte, non è responsabile. la7.it

#ignotox Garlasco, Lovati scagiona ancora Stasi: "Ha coperto altri sotto minaccia di morte” x.com

Delitto di Garlasco: Massimo Lovati a processo per diffamazione facebook