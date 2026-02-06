Garisenda il buio oltre i tralicci Il Comune | Non si può prevedere il tempo per i lavori

La Garisenda torna al centro delle preoccupazioni a Bologna. Questa volta, il problema riguarda i lavori di consolidamento sotto il buio, con il Comune che ammette di non poter prevedere quando si potrà intervenire. La torre si trova in uno stato di incertezza, e i residenti continuano a chiedere risposte chiare. I tralicci vicini non aiutano a rassicurare, anzi, alimentano il timore di un’ulteriore lunga attesa.

Bologna, 5 febbraio 2026 – È sempre più il caso di dirlo: per la Garisenda del doman non v’è certezza. La frase calza a pennello in virtù del filo rosso che lega l’autore Lorenzo de’ Medici a Dante, estimatore della torre prendente tanto da citarla due volte nella ‘Divina Commedia’ (e ne ‘Le Rime’). Ma se la grande malata è il gigante Anteo che si china per deporre il Sommo poeta e Virgilio negli inferi, oggi il suo futuro sembra sempre più nebuloso, come l’immagine del XXXI canto dell’ Inferno, che dona profondo senso di vertigine e instabilità. I tralicci, innanzitutto, non si sono ancora visti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

