Gancia Lega | Su Askatasuna irresponsabile strumentalizzazione da destra e sinistra
Dopo la manifestazione pro Askatasuna, il deputato Gancia della Lega critica sia la destra che la sinistra per aver strumentalizzato l’evento. Secondo lui, entrambe le parti hanno approfittato della situazione a fini politici, senza considerare il reale significato della manifestazione. Gancia invita a un atteggiamento più responsabile e meno fazioso.
Dopo la manifestazione pro Askatasuna c'è stata una "irresponsabile strumentalizzazione politica da una parte e dell’altra”. E un esempio sarebbero le “foto di opportunità fatte per beceri voti”, dice Gianna Gancia, già europarlamentare e oggi consigliera regionale della Lega. Le parole che ha pronunciato durante il Consiglio regionale del Piemonte martedì scorso hanno suscitato molte polemiche tra i banchi della sua maggioranza (e pure fuori dai confini regionali). Anche perché poco prima, nel corso del suo intervento, aveva detto di aver preso parte alla manifestazione di Torino: " Sabato al corteo c'ero anch'io. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Gianna Gancia (Lega): "C'ero anche io alla manifestazione. Irresponsabile strumentalizzazione politica, da una parte e dall'altra"
Gianna Gancia conferma di aver partecipato alla manifestazione, definendola un momento importante per Torino e oltre.
La pm Anna Gallucci: «Indagavo su destra e sinistra, la procura mi disse di puntare sulla Lega»
