Dopo la manifestazione pro Askatasuna, il deputato Gancia della Lega critica sia la destra che la sinistra per aver strumentalizzato l’evento. Secondo lui, entrambe le parti hanno approfittato della situazione a fini politici, senza considerare il reale significato della manifestazione. Gancia invita a un atteggiamento più responsabile e meno fazioso.

Dopo la manifestazione pro Askatasuna c'è stata una "irresponsabile strumentalizzazione politica da una parte e dell’altra”. E un esempio sarebbero le “foto di opportunità fatte per beceri voti”, dice Gianna Gancia, già europarlamentare e oggi consigliera regionale della Lega. Le parole che ha pronunciato durante il Consiglio regionale del Piemonte martedì scorso hanno suscitato molte polemiche tra i banchi della sua maggioranza (e pure fuori dai confini regionali). Anche perché poco prima, nel corso del suo intervento, aveva detto di aver preso parte alla manifestazione di Torino: " Sabato al corteo c'ero anch'io. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gancia (Lega): "Su Askatasuna irresponsabile strumentalizzazione da destra e sinistra"

Approfondimenti su Gancia Lega

Gianna Gancia conferma di aver partecipato alla manifestazione, definendola un momento importante per Torino e oltre.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gancia Lega

Argomenti discussi: Gianna Gancia (Lega): C'ero anche io alla manifestazione. Irresponsabile strumentalizzazione politica, da una parte e dall'altra; Gianna Gancia (Lega) a sorpresa sul corteo Askatasuna a Torino: C'ero anch'io. Basta strumentalizzazioni; Gianna Gancia (Lega): Io al corteo di Askatasuna solo per curiosità: facevo shopping lì vicino; Anche la moglie di Calderoli (Lega) al corteo Aska: Ero lì per osservare - IL VIDEO.

Gianna Gancia (Lega) a sorpresa sul corteo Askatasuna a Torino: C'ero anch'io. Basta strumentalizzazioniGianna Gancia, consigliera regionale della Lega e moglie del ministro Roberto Calderoli, interviene sul caso del corteo di Askatasuna e respinge le accuse di ambiguità. tg.la7.it

Gianna Gancia (Lega): C'ero anche io alla manifestazione. Irresponsabile strumentalizzazione politica, da una parte e dall'altraLa consigliera regionale spiazza i colleghi durante il Consiglio: Presente come privata cittadina per farmi un'opinione personale ... torinotoday.it

Gianna Gancia (Lega) sul corteo Askatasuna a Torino: “Basta strumentalizzazioni” tg.la7.it/politica/giann… x.com

Tg La7. . Gianna Gancia (Lega) sul corteo Askatasuna a Torino: “Basta strumentalizzazioni” https://tg.la7.it/politica/gianna-gancia-lega-corteo-askatasuna-torino-05-02-2026-252146 facebook