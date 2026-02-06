La mostra alle Gallerie d’Italia ripercorre le Olimpiadi di Cortina del 1956, con foto di atleti, turisti e l’allora nascente televisione. Tra le immagini, spicca anche Sophia Loren, madrina dell’evento. La scena si svolge in un’Italia appena uscita dal dopoguerra, con cantieri aperti e insegne pubblicitarie che annunciano il futuro boom economico. La mostra offre uno sguardo reale su un’Italia che cambia e si prepara a vivere un nuovo periodo di crescita.

I cantieri per lo Stadio del Ghiaccio e il Trampolino Italia, atleti e turisti, Sophia Loren madrina della manifestazione (nella foto), la presenza della televisione appena nata, e un paesaggio di sfondo nuovo con insegne, cartelloni pubblicitari nell’Italia del Dopoguerra, pronta a vivere il boom economico. Sono le 86 fotografie - 84 in bianco e nero e due a colori - della mostra, curata da Aldo Grasso, ‘ La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956 ’ alle Gallerie d’Italia da oggi al 3 maggio 2026. Selezionate fra le immagini prodotte 70 anni fa dall’agenzia giornalistica Publifoto, le fotografie conducono il visitatore idealmente fino all’attuale XXV edizione delle Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gallerie d’Italia, la strada per Cortina. In mostra foto sulle Olimpiadi del 1956

Approfondimenti su Gallerie d’Italia 1956

Il Noventa di Piave Designer Outlet presenta una mostra fotografica all'aperto dedicata alle Olimpiadi di Cortina 1956.

Al Noventa di Piave, il McArthur Outlet ospita una mostra dedicata alle Olimpiadi di Cortina 1956.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gallerie d’Italia 1956

Argomenti discussi: Alle Gallerie d’Italia la mostra sulle olimpiadi invernali di Cortina del 1956; Musei, Gallerie d’Italia: domani apertura gratuita dei musei di Intesa Sanpaolo; Alle Gallerie d'Italia 'La strada per Cortina', mostra di foto sulle Olimpiadi 1956; Casa Bruschi, alle Gallerie d’Italia apertura gratuita domenica 1° febbraio.

Alle Gallerie d'Italia 'La strada per Cortina', mostra di foto sulle Olimpiadi 1956I cantieri per lo Stadio del Ghiaccio e il Trampolino Italia, atleti e turisti, Sophia Loren madrina della manifestazione, la presenza della televisione appena nata, e un paesaggio di sfondo nuovo con ... ansa.it

La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956Alle Gallerie d'Italia - Milano le foto Publifoto raccontano Cortina 1956 tra sport, città e memorie olimpiche. itinerarinellarte.it

Le Gallerie d’Italia - Milano inaugurano la mostra "La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956”. x.com

Alle Gallerie d'Italia 'La strada per Cortina', mostra di foto sulle Olimpiadi 1956. Un racconto per immagini dell'Italia di 70 anni fa #ANSA facebook