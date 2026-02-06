Galaxy S26 niente magneti Qi2 | la scelta di Samsung che delude

Samsung ha deciso di non includere i magneti Qi2 nel nuovo Galaxy S26, lasciando molti utenti delusi. A pochi giorni dal lancio, l’azienda ha scelto di puntare su altre soluzioni, ma questa mossa ha generato più domande che risposte. Intanto, gli appassionati si chiedono se questa scelta cambierà le funzionalità del telefono o se si tratta solo di una decisione momentanea.

A pochi giorni dal rilascio della nuova serie Galaxy S26, il mondo dell'elettronica sta cercando di capire se la scelta di Samsung possa davvero essere considerata una svolta o un'indiscrezione. Con l'arrivo del nuovo modello, si attendeva un aggiornamento significativo rispetto ai dispositivi precedenti, soprattutto in tema di ricarica wireless. Ma la conferma di una scelta particolare – quella di non integrare i magneti Qi2 direttamente nella scocca – sta creando un certo malumore tra gli utenti, che speravano in un passo avanti rispetto alle soluzioni precedenti.

