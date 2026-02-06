Futuro nazionale ricerca SocialCom | Vannacci infiamma il web +1.400% conversazioni

Questa mattina sui social si sono scatenate discussioni intense dopo che il generale Roberto Vannacci ha annunciato di lasciare la Lega e di aver avviato un nuovo movimento chiamato Futuro Nazionale. Le conversazioni sono aumentate del 1.400%, con utenti che commentano, condividono e si dividono tra sostegno e critiche. La notizia ha subito catturato l’attenzione di molti, trasformandosi in uno dei temi più caldi del giorno online.

(Adnkronos) – L'addio del generale Roberto Vannacci alla Lega e la registrazione del nuovo soggetto politico "Futuro Nazionale" hanno letteralmente infiammato la rete. Secondo una ricerca di SocialCom, condotta con la piattaforma SocialData e presentata oggi durante la trasmissione Agorà su Rai Tre, le conversazioni online sull'europarlamentare ed ex vicesegretario del Carroccio sono aumentate.

