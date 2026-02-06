Futuro Nazionale marchio scaduto Via libera per Vannacci?

La questione del simbolo 'Futuro Nazionale' rischia di complicare i piani di Vannacci. Il marchio, registrato nel 2011 dall’ex consigliere regionale Riccardo Mercante, potrebbe essere ormai scaduto. Ora si apre la strada a possibili nuovi utilizzi o a nuove contestazioni. La vicenda tiene banco tra chi vede nel simbolo un patrimonio da tutelare e chi, invece, pensa che possa tornare libero.

Il simbolo ' Futuro nazionale', registrato nel 2011 dall'ex consigliere regionale M5S in Abruzzo Riccardo Mercante, potrebbe essere scaduto. Mercante, infatti, è deceduto a 5 anni il 16 settembre 2020 a causa di un incidente stradale e dalla visura camerale in possesso di LaPresse risulta che, trascorsi 10 anni, il marchio non sia stato rinnovato. “Potrebbe essere libero per l'utilizzo, ma lo vedremo in punta di diritto", dice a LaPresse Giancarlo Falconi, giornalista amico di Mercante. A quest'ultimo "mi hanno unito le lotte sociali e per una sanità giusta", racconta Falconi, convinto che Vannacci dovrà vedersela con gli eredi di Mercante per l’utilizzo del simbolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il marchio "Futuro Nazionale" non è più registrato dal 2020.

Vannacci accelera con il deposito del marchio 'Futuro Nazionale', alimentando le speculazioni su una sua possibile nuova formazione politica di estrema destra.

