Futuro Nazionale il marchio non è più registrato | Vannacci può usarlo per il suo nuovo partito

Il logo di Futuro Nazionale, il progetto politico del generale Roberto Vannacci, non è più registrato. Ora Vannacci può usare il marchio per il suo nuovo partito senza problemi. La decisione apre la strada a nuove possibilità per il suo movimento.

Agatha Cristian, l’intervista al cast. Christian De Sica è un criminologo Superato il nodo giuridico. Il nome era stato depositato nel 2010 dall'ex consigliere regionale del M5S, Riccardo Mercante, ma non è stato rinnovato allo scadere dei dieci anni previsti dalla normativa Il logo di Futuro Nazionale, il nuovo progetto politico del generale Roberto Vannacci, risulta oggi liberamente utilizzabile. Il marchio, infatti, non è più registrato dal 2020: una circostanza che sembra aver chiuso una diatriba nata prima sul piano giuridico e solo successivamente su quello politico. Per comprenderne gli sviluppi delle ultime ore è necessario fare un passo indietro.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Futuro Nazionale

Il marchio “Futuro Nazionale” non è più registrato dal 2020.

Vannacci dovrà cambiare nome al suo partito.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

DIEGO FUSARO: Futuro Nazionale: il generale Vannacci deposita il simbolo del suo movimento

Ultime notizie su Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Futuro Nazionale, il nome del partito di Vannacci è libero: ecco perché il marchio di Mercante è scaduto; Roberto Vannacci deposita marchio Futuro nazionale: È solo un simbolo; Vannacci deposita il marchio 'Futuro Nazionale'; Vannacci deposita il marchio di Futuro Nazionale.

Vannacci, il giurista: Può usare il simbolo Futuro nazionale. Il vecchio marchio non è stato rinnovatoFuturo Nazionale, la nuova formazione politica di Roberto Vannacci dopo il divorzio dalla Lega non è ancora nata ma il parto si preannuncia ... iltempo.it

Futuro Nazionale, stop alla querelle: il marchio non è stato rinnovatoLa polemica a distanza tra Vannacci e la famiglia del consigliere giuliese M5S Riccardo Mercante, scomparso nel 2020, che l'aveva registrato (nel 2010): scaduti i 10 anni è libero per l'utilizzo ... emmelle.it

I due deputati escono dal Carroccio per entrare in Futuro nazionale (ma in Parlamento saranno iscritti al Gruppo misto). Salgono a tre le truppe vannacciane a Montecitorio: oltre a loro due c'è anche l'ex FdI Emanuele Pozzolo facebook

I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega: aderiamo a Futuro Nazionale di #Vannacci, è destra vitale x.com