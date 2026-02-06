Furto al Louvre ecco com’è la corona dell’imperatrice Eugenia dopo la rapina | La rimetteremo in forma

Questa mattina il Louvre apre le porte al pubblico e mostra per la prima volta da ottobre cosa è rimasto della corona dell’imperatrice Eugenia, rubata durante la rapina alla Galleria di Apollo. I curatori assicurano che la corona verrà ricostruita e ripristinata, ma intanto i pezzi recuperati sono ancora pochi. La polizia sta lavorando senza sosta per trovare i responsabili e recuperare tutto il prezioso bottino.

Per la prima volta dall'ottobre scorso, il museo parigino mostra pubblicamente cosa è rimasto della corona dell'imperatrice Eugenia dopo la spettacolare rapina alla Galleria di Apollo. Le immagini rivelano un gioiello profondamente schiacciato, ma sorprendentemente recuperabile. Il 19 ottobre 2025, una banda di quattro persone aveva fatto irruzione nel Louvre usando un montacarichi per raggiungere una finestra al primo piano. Dopo aver tagliato le teche con una smerigliatrice, i rapinatori si erano impossessati di otto gioielli storici della corona francese per un valore complessivo di 88 milioni di euro.

