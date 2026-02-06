La Polizia di Stato ha smantellato una banda di albanesi che aveva messo a segno diversi furti tra Cesa e San Marcellino. Durante l’operazione, uno dei sospetti si è gettato dal primo piano per evitare l’arresto, ma è stato subito fermato. L’intervento ha portato all’esecuzione di quattro fermo, confermando la presenza di un gruppo specializzato in raid nelle case della zona.

È stata un’operazione complessa e ad alto rischio quella condotta dalla Polizia di Stato nel casertano, dove sono stati eseguiti quattro provvedimenti di fermo nei confronti di cittadini albanesi, ritenuti appartenenti a una banda specializzata in furti e rapine in appartamento. Il blitz ha interessato i comuni di San Marcellino e Cesa. All’operazione hanno preso parte quasi cento poliziotti della Questura di Caserta, che hanno circondato le abitazioni degli indagati per evitare la fuga dei sospettati e garantire la sicurezza dei residenti. Nonostante il massiccio dispiegamento di forze, alcuni dei fermati hanno tentato comunque di sottrarsi all’arresto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Furti in casa, sgominata banda tra Cesa e San Marcellino: complice si getta dal 1° piano per evitare gli arresti

