Furti e rapine nella case a Caserta 4 fermi La banda lavorava dalle 16 alle 22 riposo la domenica

La polizia di Caserta ha smantellato una banda di ladri che operava tra le 16 e le 22, con riposo la domenica. Quattro uomini albanesi sono stati fermati dalla Squadra Mobile, che ha messo fine alle loro azioni nel quartiere. Gli agenti hanno eseguito i fermi e ora indagano sui furti e le rapine nelle case della zona.

La banda è stata sgominata dalla Squadra Mobile di Caserta, che ha eseguito fermi di indiziati di delitto nei confronti di 4 cittadini albanesi.

