Furti a Angri | emergenza nella struttura sportiva e nei quartieri dell’associazione scout

A Angri la situazione dei furti si aggrava. Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine hanno registrato diversi episodi nelle strutture sportive e nei quartieri dell’associazione scout. I residenti sono preoccupati, perché sembra che i ladri colpiscano con più frequenza e senza pietà. La città si sveglia ogni mattina con il timore di nuove rapine, e le autorità cercano di rassicurare la popolazione promettendo controlli più intensi.

**Furti a Angri: l’emergenza nei luoghi dello sport e dell’associazione scout** Un’emergenza si sta facendo sentire a Angri, città che dovrebbe essere un punto di riferimento per la cultura, la pratica sportiva e l’attività associativa. Ma i furti, sempre più frequenti e gravi, stanno minando il senso di sicurezza e di coesione della comunità. Le ultime denunce riguardano sia il PalaGalvani, l’impianto sportivo del Pallacanestro Angri, sia la sede del Gruppo Scout Angri, in cui tre diversi episodi di furto sono accaduti in soli due mesi. Il problema è ormai così grave che l’associazione sportiva e l’associazione scout hanno lanciato un appello urgente alle istituzioni, chiedendo un intervento più forte.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’aumento dei furti in appartamenti e negozi ad Angri rappresenta una preoccupante emergenza sicurezza.

Durante la notte, tra Angri e Scafati, una banda di ladri ha tentato di entrare in diverse case.

