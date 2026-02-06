Funzionalità renale | come prevedere il rischio di insufficienza anni prima

La ricerca del Karolinska Institutet in Svezia ha scoperto che è possibile prevedere il rischio di malattia renale cronica molto prima che si manifestino i sintomi. Gli esperti hanno sviluppato un nuovo metodo di analisi degli esami di laboratorio, che permette di individuare segnali di allarme anche in valori di funzionalità renale considerati “normali”. In questo modo, si apre la strada a diagnosi più tempestive e a interventi che potrebbero rallentare l’evoluzione della malattia.

Un nuovo approccio agli esami di laboratorio può anticipare il rischio di malattia renale cronica. Una ricerca del Karolinska Institutet in Svezia ha dimostrato che anche valori di funzionalità renale considerati “normali” possono indicare un rischio significativo se confrontati con la media della popolazione per età e sesso. Lo studio ha portato alla creazione di grafici di riferimento gratuiti e di un calcolatore online per supportare i medici nelle decisioni preventive. La CKD colpisce tra il 10% e il 15% degli adulti e, secondo le previsioni, entro il 2040 sarà tra le prime cinque cause di perdita di anni di vita per malattia. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Funzionalità renale: come prevedere il rischio di insufficienza anni prima Approfondimenti su Karolinska Institutet Donne e malattia renale: fattori di rischio, prevenzione e ruolo dell’alimentazione Le malattie renali costituiscono una problematica crescente che interessa molte persone a livello globale. Diabete, nuove prove dimostrano che aumenta il rischio di insufficienza cardiaca Nuove ricerche australiane evidenziano un legame tra diabete e incremento del rischio di insufficienza cardiaca. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Karolinska Institutet Argomenti discussi: Mortalità e Diabete Tipo 2: Nuovi Dati dal Journal of Inflammation Research. I reni sono organi fondamentali per la salute generale poiché svolgono un’importante funzione di filtrazione che permette di eliminare scorie e sostanze potenzialmente nocive dall’organismo. Il Check-Up Funzionalità Renale di Alfalab Valmontone serve facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.