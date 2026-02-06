Questa mattina si sono ufficializzate le formazioni di Fulham ed Everton, pronte a sfidarsi nel match valido per la Premier League. Le due squadre sono a pari punti in classifica, entrambe con 34 punti, e cercano punti preziosi per salire di posizione. Il calcio d’inizio è fissato per le 16:00 di sabato 7 febbraio 2026. I londinesi scendono in campo con l’obiettivo di sfruttare il fattore casa, mentre gli inglesi di Everton vogliono mettere in difficoltà gli avversari per migliorare la loro posizione in classifica

Fulham ed Everton si ritrovano appaiati a quota 34 punti nella classifica di Premier League 2025-26, al nono e decimo posto, con la stessa differenza reti di -1 ma i londinesi hanno segnato otto gol in più. Un equilibrio quasi perfetto. Per quanto riguarda la forma recente, i Cottagers hanno perso due delle ultime tre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fulham-Everton (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Approfondimenti su Fulham Everton

Questa mattina si sfidano Fulham ed Everton, due squadre vicine in classifica con 34 punti ciascuna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fulham Everton

Argomenti discussi: Anteprima Fulham vs Everton: nessun problema con McNeil, cube Moyes; Calcio estero, il programma del weekend: super domenica con Liverpool-City e Le Classique in Francia; Real e Bayern, esami di maturità; Le partite di oggi: ci sono Genoa-Napoli e Fiorentina-Torino. In Serie B si gioca Frosinone-Venezia; Sport in tv oggi (sabato 7 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

Pronostico Fulham-Everton: col gol si continua a braccettoFulham-Everton è una partita della venticinquesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Fulham vs Everton – 7 Febbraio 2026La sfida di Premier League tra Fulham e Everton si giocherà il 7 Febbraio 2026 alle 16:00 nello storico Craven Cottage. Un teatro ideale per una gara che ... news-sports.it

Ruben Loftus-Cheek corteggiato dalla Premier League Secondo Team Talk, il centrocampista inglese è finito nel mirino di sette club — Aston Villa, Manchester United, Newcastle, Brentford, Everton, Sunderland e Fulham — con Aston Villa e United in pole facebook