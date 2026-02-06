Una donna di 30 anni della Bassa ha scatenato il caos nella notte. Dopo una lite furiosa in casa, è salita in auto e ha cercato di scappare. Il suo stato di agitazione ha fatto scattare l’allarme: il compagno ha chiamato i carabinieri, che l’hanno inseguita e fermata poco dopo. La donna ora si trova in caserma.

Prima una furiosa lite domestica, poi la fuga da casa in auto, in piena notte. Ma lo stato di agitazione della donna, una trentenne residente nella Bassa, ha fatto preoccupare il compagno, il quale ha dato l’allarme al 112. I carabinieri del Radiomobile di Guastalla, poco dopo le 24 di ieri notte, hanno intercettato la vettura segnalata, intimando l’alt. Ma la donna, in auto ancora in pigiama, non si è fermata. Anzi, ha accelerato per evitare di essere identificata. Ne è nato un lungo inseguimento, proseguito per circa dodici chilometri tra Castelnovo Sotto, Gualtieri e Cadelbosco, con la trentenne che avrebbe pure tentato di speronare la vettura di servizio del "pronto intervento" per non essere fermata, in preda a uno stato confusionale probabilmente dovuto alla lite domestica avvenuta poco prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fugge in pigiama, inseguita dai carabinieri

