Frustato con il filo del caricabatterie 15enne si confida con l'IA e chiama il 112 | Mamma e papà mi trattano male

Un ragazzino di 15 anni di Novara ha chiamato il 112 per sfogarsi. Si è detto stanco delle botte e delle parole dure dei genitori, che durano da quando aveva sei anni per motivi legati alla scuola. Ha deciso di parlare con l'IA e di chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Ora la polizia indaga sulla sua storia.

Un 15enne di Novara ha denunciato anni di abusi fisici e psicologici da parte dei genitori, iniziati da quando aveva 6 anni per motivi scolastici. Dopo il consiglio dell'IA scappa di casa e denuncia i genitori.

