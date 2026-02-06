Frosinone-Venezia le probabili formazioni

Questa mattina si è aperto il dibattito sulle probabili formazioni di Frosinone-Venezia. Il Frosinone torna da Chiavari con un pareggio che, in classifica, pesa più di quanto mostrato in campo. La partita si prospetta equilibrata, con entrambe le squadre pronte a giocarsi i tre punti per migliorare la loro posizione in classifica.

Il Frosinone rientra da Chiavari con un pareggio che vale più per la classifica che per quanto visto in campo. Contro una Virtus Entella solida e ben organizzata, favorita anche dal terreno in sintetico, i giallazzurri hanno faticato a trovare ritmo e continuità, subendo a lungo l’intensità dei padroni di casa. La squadra di Massimiliano Alvini non è riuscita a esprimere il proprio calcio con fluidità e alcuni interpreti chiave sono apparsi sotto tono, ma ancora una volta è emersa la tenuta mentale del gruppo, capace di restare agganciato alla gara fino al gol del pareggio arrivato nei minuti di recupero.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Questa sera al Benito Stirpe si gioca Frosinone contro Venezia, una partita decisiva per la corsa promozione.

