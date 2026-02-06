Freddo in Trentino gennaio 2026 è il mese più rigido degli ultimi 5 anni

Gennaio 2026 si conferma il mese più freddo degli ultimi cinque anni in Trentino. Le temperature sono scese sotto zero per 19 giorni, e le precipitazioni hanno raggiunto i 55 millimetri, con oltre 22 di questi caduti in una sola giornata. Le condizioni meteo hanno messo a dura prova residenti e attività all’aperto.

Con 55 millimetri di precipitazione in un mese, di cui oltre 22 caduti in una sola giornata, e 19 giorni di gelo, in Trentino gennaio è stato il mese più freddo degli ultimi 5 anni. Lo comunica Meteotrentino sottolineando che "gennaio, pur collocandosi vicino alle medie climatiche, si è distinto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Trentino Gelo Gennaio 2026 il terzo più piovoso degli ultimi 50 anni in Abruzzo Il mese di gennaio 2026 è stato uno dei più piovosi degli ultimi 30 anni in Abruzzo. Gennaio 2026 in Abruzzo è stato il terzo più piovoso degli ultimi 50 anni, precipitazioni da record A gennaio 2026 in Abruzzo si sono registrate piogge record, battendo ogni precedente dato degli ultimi 50 anni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Trentino Gelo Argomenti discussi: Fra leggenda e previsioni, iniziano i giorni della merla: ecco perché si chiamano così e che tempo farà; In Alto Adige il gennaio più freddo degli ultimi 5 anni; Freddo polare nel weekend e dopo la nebbia torna la pioggia. Le previsioni; Maltempo in Trentino Alto Adige, neve a bassa quota: incidenti e traffico in tilt. Gennaio 2026 il più freddo degli ultimi cinque anni in TrentinoCon 55 millimetri di precipitazioni complessive — oltre 22 concentrati in una sola giornata — e 19 giorni di gelo, gennaio è stato in Trentino il mese più freddo degli ultimi cinque anni. A certificar ... rainews.it Gennaio 2026, il più freddo degli ultimi 5 anniL’analisi di Meteotrentino nel report mensile: a Trento Laste 19 giornate di gelo e 55 millimetri di pioggia ... ladigetto.it Clima: in Trentino gennaio 2026 il più freddo degli ultimi 5 anni facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.