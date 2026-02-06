Freddo in Trentino gennaio 2026 è il mese più rigido degli ultimi 5 anni

Il freddo ha colpito duro il Trentino a gennaio 2026. Sono stati 19 giorni di gelo, il mese più rigido degli ultimi cinque anni. Pioggia e neve hanno portato 55 millimetri di precipitazioni, con oltre 22 millimetri caduti in un’unica giornata. Le temperature sono scese sotto zero praticamente per tutto il mese, creando disagi e preoccupazioni tra i residenti.

Con 55 millimetri di precipitazione in un mese, di cui oltre 22 caduti in una sola giornata, e 19 giorni di gelo, in Trentino gennaio è stato il mese più freddo degli ultimi 5 anni. Lo comunica Meteotrentino sottolineando che "gennaio, pur collocandosi vicino alle medie climatiche, si è distinto.

