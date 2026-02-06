Franzoni salta la discesa per preparare la gara
Durante le prove di discesa a Bormio, Franzoni ha deciso di saltare l’ultima sessione per concentrarsi sulla preparazione in vista della gara. La discesa maschile ha visto una buona partecipazione, ma lui ha preferito non rischiare e dedicarsi agli allenamenti.
Nel quadro delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, la terza e ultima prova cronometrata della discesa maschile disputata a Bormio ha registrato una partecipazione ridotta tra gli azzurri, orientata a conservare energie in vista degli impegni ravvicinati. Diversi protagonisti della squadra italiana hanno deciso di non prendere parte alla sessione, mentre l’unico atleta a scendere in pista è stato Dominik Paris, che si è rialzato vistosamente dopo il terzo intermedio e ha deciso di ripassare la prima parte del tracciato. La giornata ha confermato una gestione tattica delle risorse in previsione del programma fitto: la prova ha visto una presenza limitata tra gli atleti italiani, con l’attenzione centrata sull’ottimizzazione degli sforzi per le gare successive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
