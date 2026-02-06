Durante le prove di discesa a Bormio, Franzoni ha deciso di saltare l’ultima sessione per concentrarsi sulla preparazione in vista della gara. La discesa maschile ha visto una buona partecipazione, ma lui ha preferito non rischiare e dedicarsi agli allenamenti.

Nel quadro delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, la terza e ultima prova cronometrata della discesa maschile disputata a Bormio ha registrato una partecipazione ridotta tra gli azzurri, orientata a conservare energie in vista degli impegni ravvicinati. Diversi protagonisti della squadra italiana hanno deciso di non prendere parte alla sessione, mentre l’unico atleta a scendere in pista è stato Dominik Paris, che si è rialzato vistosamente dopo il terzo intermedio e ha deciso di ripassare la prima parte del tracciato. La giornata ha confermato una gestione tattica delle risorse in previsione del programma fitto: la prova ha visto una presenza limitata tra gli atleti italiani, con l’attenzione centrata sull’ottimizzazione degli sforzi per le gare successive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Franzoni salta la discesa per preparare la gara

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Giovanni Franzoni ha vinto la discesa libera di Kitzbühel, una delle competizioni più prestigiose dello sci alpino.

A Bormio, gli atleti si preparano alla discesa di domani, ma Giovanni Franzoni non ha preso parte all’ultima prova cronometrata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Sci, Giovanni Franzoni trionfa nella discesa di Kitzbuhel

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi, terzo tempo per Giovanni Franzoni nella seconda prova della discesa di Bormio; Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri nella prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv; Franzoni c'è subito sulla Stelvio! Solo Cochran-Siegle davanti al bresciano che per metà prova viaggia come Odermatt; Bormio: Casse, Schieder e Franzoni in più veloci nella prova di discesa numero 2.

Con che n. di pettorale partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, terza prova discesa Bormio 2026: orari e tvVenerdì 6 febbraio andrà in scena la terza prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Si torna ... oasport.it

A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, seconda prova discesa Bormio: n. di pettorale, tv, streamingDopo essersi piazzato al posto d'onore nel primo training ufficiale, Giovanni Franzoni tornerà in pista sulla Stelvio nella mattinata di giovedì 5 ... oasport.it

Oggi Sport Notizie. . & (anno 6.3) . Giovanni Franzoni fa saltare il banco a Kitzbuhel, nel biathlon a Nove Mesto è grande Italia, 'Capitan Fisch' Fischnaller vince ancora nello snowboard e vola alla sua settima Olimpiade, Barp e Pelle facebook

AZZURRI VOLANTI I migliori tempi della seconda prova cronometrata di discesa Sono tutti dei nostri uomini jet! Mattia Casse firma il miglior tempo (con salto di porta) a Bormio… Secondo Florian Schieder e terzo Giovanni Franzoni! Sabato si fa x.com