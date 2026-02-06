Franco Bragagna approda a Sky Sport per le Olimpiadi e ritrova Caressa dopo gli attacchi al vetriolo

Franco Bragagna torna in tv per commentare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 su Sky Sport. Dopo un periodo lontano dalle telecamere, l’ex voce storica dell’atletica leggera riprende il microfono. La sua presenza riaccende l’interesse tra gli appassionati e porta a galla anche il riavvicinamento con Caressa, con cui aveva avuto alcuni scontri in passato. La sfida ora è tutta sulla piattaforma satellitare, che punta a rendere questa edizione dei Giochi un evento da seguire anche per il pubblico televisivo italiano.

Franco Bragagna sbarca a Sky Sport: le Olimpiadi di Milano Cortina lo aspettano. Franco Bragagna, voce storica dell'atletica leggera e dei grandi eventi sportivi italiani, commenterà per la prima volta le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 su Sky Sport. Dopo 35 anni di carriera nella Rai, il telecronista, fresco di pensionamento, porterà la sua esperienza e il suo stile inconfondibile sul canale satellitare, collaborando per tutta la durata dei Giochi. Oltre alle telecronache in diretta, Bragagna condurrà un podcast quotidiano, con analisi dettagliate dei risultati e approfondimenti sulle giornate olimpiche.

