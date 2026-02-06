Francia rifiutò di visitare paziente trans | ginecologo sospeso

Un ginecologo francese è stato sospeso dopo aver rifiutato di visitare una giovane donna trans. Secondo quanto si è appreso, il medico ha spiegato di occuparsi solo di “vere donne” e di non voler assistere la paziente transgender. La decisione ha suscitato reazioni e apre un dibattito sulla tutela dei diritti delle persone trans in Francia.

Un ginecologo di Pau, nei Pirenei francesi, il dottor Victor Acharian, è stato sospeso per un mese dall'esercizio della professione per aver rifiutato di visitare una paziente trans Lo si è appreso dall'Ordine dei medici, che ha confermato una notizia della testata locale La République des Pyrénées. L'ambulatorio di Acharian, uno dei più noti ginecologi-ostetrici del capoluogo, rimarrà chiuso ai clienti per il mese di marzo, dopo la sospensione del titolare per 6 mesi, cinque dei quali con la condizionale. Il medico può ancora fare appello. Nell'agosto del 2023, il ginecologo, che esercita anche nel locale policlinico, aveva rifiutato di visitare una giovane trans, spiegando che lui si occupa soltanto di «vere donne».

