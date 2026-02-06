Francesco Pintus torna sulla scena con il suo nuovo singolo, intitolato

Se è il nuovo singolo del cantautore di origini calabresi Francesco Pintus, uno scudo rispetto alla verità. Se è il nuovo singolo del cantautore di origini calabresi Francesco Pintus disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 6 febbraio. Un brano scritto diversi anni fa ma non incluso nell’esordio Inverni per l’esigenza di tirarne fuori una versione meno acustica e più sperimentale. La ricerca di un espediente sonoro che potesse valorizzare la traccia ha accompagnato a lungo l’artista, fino a quando ha scelto di rifugiarsi nelle drum machine e nei pianoforti opachi, strumenti che lo avvicinano alle atmosfere dei The National e a mondi musicali affini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Francesco Pintus pubblica il nuovo singolo Se

Approfondimenti su Francesco Pintus

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Francesco Pintus è un cantuatore calabrese di 30 anni attivo da tempo nella vera scena indipendente italiana. Pubblica la sua prima canzone “Hai paura di settembre” nel 2019 e fino allo stop pandemico del 2020 si esibisce spesso tra festival e locali in giro facebook