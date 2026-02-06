Francesco Pintus pubblica il nuovo singolo Se

Da spettacolo.eu 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Pintus torna sulla scena con il suo nuovo singolo, intitolato

Se è il nuovo singolo del cantautore di origini calabresi  Francesco Pintus, uno  scudo rispetto alla verità. Se è il nuovo singolo del cantautore di origini calabresi  Francesco Pintus  disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal  6 febbraio. Un brano scritto diversi anni fa ma non incluso nell’esordio Inverni per l’esigenza di tirarne fuori una versione meno acustica e  più sperimentale. La ricerca di un espediente sonoro che potesse valorizzare la traccia ha accompagnato a lungo l’artista, fino a quando ha scelto di rifugiarsi nelle  drum machine e nei pianoforti opachi, strumenti che lo avvicinano alle atmosfere dei The National e a mondi musicali affini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

francesco pintus160pubblica il nuovo singolo se

© Spettacolo.eu - Francesco Pintus pubblica il nuovo singolo Se

Approfondimenti su Francesco Pintus

Musica, Flaconedivetro pubblica il nuovo singolo

“Candies For Halloween”, Foolish but not alone pubblica il nuovo singolo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.