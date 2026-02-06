Frana in Lunigiana chiusa la statale del Valico di Cerreto a Fivizzano

Una frana ha bloccato la statale del Valico di Cerreto, creando disagi sulla strada tra Fivizzano e le zone circostanti. L’Anas ha deciso di chiudere temporaneamente la strada in entrambe le direzioni a causa del maltempo e della fragilità del terreno. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma al momento non si conoscono ancora i tempi di riapertura. I mezzi di soccorso sono sul posto per valutare i danni e gestire la viabilità.

FIVIZZANO – Emergenza viabilità in Lunigiana, dove la furia del maltempo e la fragilità del terreno hanno costretto l'Anas alla chiusura provvisoria, in entrambe le direzioni, della strada statale 63 del Valico del Cerreto. Il blocco è scattato al chilometro 9,300, precisamente in località Soliera, nel comune di Fivizzano, a causa di una frana che minaccia la sicurezza degli automobilisti. Già nei giorni scorsi il versante aveva dato segnali di cedimento e i tecnici erano intervenuti con opere di contenimento, ma un ulteriore scivolamento di fango e detriti registrato ieri sera ha reso inevitabile lo stop totale alla circolazione.

