Forza Italia punta il dito contro la crescente mancanza di sicurezza per i cittadini lecchesi e non solo in centro città
Forza Italia attacca sulla sicurezza a Lecco. La recente aggressione a un barista nel cuore della città non è un episodio isolato, ma un chiaro segnale di un degrado che si fa sempre più evidente. I politici denunciano un aumento della violenza e chiedono interventi concreti per proteggere cittadini e commercianti. La situazione nel centro e nei rioni di Lecco preoccupa sempre di più, mentre i residenti chiedono risposte immediate.
L'aggressione avvenuta nelle scorse notti ai danni di un noto barista lecchese non è un episodio isolato ma l'ennesimo segnale di un degrado ormai evidente e diffuso nel centro cittadino, così come in molti rioni della nostra città. "Da anni - dice Virginia Tentori - Lecco è interessata da un.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondimenti su Lecco Centro
Mediterranea punta il dito contro Italia e Malta: «Mille dispersi in mare con il ciclone Harry, ma loro non muovono un dito»
La ong Mediterranea denuncia che circa mille persone sono disperse in mare a causa del ciclone Harry.
Colpi di mortaio contro i caschi blu in Libano, l’Onu punta il dito contro Israele. L’Idf: «Abbiamo colpito solo Hezbollah»
Dopo i recenti scontri in Libano, l’Onu ha accusato Israele di aver effettuato colpi di mortaio contro le forze di peacekeeping a Yaroun.
Ultime notizie su Lecco Centro
Argomenti discussi: Sfida a Jamil, Elli (Forza Italia) commenta le parole di Marcello (FdI): Sì al civismo, ma serve un candidato politico; Alghero, il litorale resta al buio: Forza Italia accusa la Giunta; Forza Italia all’attacco sul nuovo cimitero: Comune muto da mesi, situazione sempre più opaca; Bozza (FI): Autonomia, Forza Italia garante del percorso. Avanti con gradualità e concretezza.
Sardegna, Forza Italia lancia la proposta: Serve un Osservatorio sulla sicurezzaForza Italia presenta in Sardegna una proposta di legge sulla sicurezza dopo i fatti di Torino: previsto un Osservatorio regionale ... cagliaripad.it
Forza Italia riparte da zero: Ferrari azzera le cariche e apre la sfida del 2026Dopo oltre due mesi di ascolto e analisi del territorio, Forza Italia volta pagina nella provincia di Crotone. Il commissario provinciale del partito, ... wesud.it
Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere in merito a una delle 3 inchieste in cui risulta indagato facebook
L'Olimpico deserto, la campagna #LiberaLaLazio, la petizione indetta da @fede_marconi e @aciapparoni. Claudio #Lotito è nel mirino dei tifosi: il rischio è che ci finisca di mezzo anche Forza Italia Di Ettore Bellavia #4febbraio x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.