Forza Italia punta il dito contro la crescente mancanza di sicurezza per i cittadini lecchesi e non solo in centro città

Forza Italia attacca sulla sicurezza a Lecco. La recente aggressione a un barista nel cuore della città non è un episodio isolato, ma un chiaro segnale di un degrado che si fa sempre più evidente. I politici denunciano un aumento della violenza e chiedono interventi concreti per proteggere cittadini e commercianti. La situazione nel centro e nei rioni di Lecco preoccupa sempre di più, mentre i residenti chiedono risposte immediate.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.