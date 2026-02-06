Forza Italia punta il dito contro la crescente mancanza di sicurezza per i cittadini lecchesi e non solo in centro città

Forza Italia attacca sulla sicurezza a Lecco. La recente aggressione a un barista nel cuore della città non è un episodio isolato, ma un chiaro segnale di un degrado che si fa sempre più evidente. I politici denunciano un aumento della violenza e chiedono interventi concreti per proteggere cittadini e commercianti. La situazione nel centro e nei rioni di Lecco preoccupa sempre di più, mentre i residenti chiedono risposte immediate.

L'aggressione avvenuta nelle scorse notti ai danni di un noto barista lecchese non è un episodio isolato ma l'ennesimo segnale di un degrado ormai evidente e diffuso nel centro cittadino, così come in molti rioni della nostra città. "Da anni - dice Virginia Tentori - Lecco è interessata da un.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

