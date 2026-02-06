Fortuna Sittard-Sparta Rotterdam sabato 07 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 21, Fortuna Sittard e Sparta Rotterdam si sfidano in una partita importante per entrambe. Lo Sparta, che ha appena vinto 2-0 contro il Groningen, cerca di allungare la serie positiva, mentre il Fortuna vuole fermare la corsa degli avversari e migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si presenta aperta, con le due squadre determinate a portare a casa i tre punti.

Barrendo 2-0 il Groningen lo scorso fine settimana, lo Sparta Rotterdam ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in Eredivisie inframezzata da una sconfitta contro il Volendam in Coppa d'Olanda. Per una squadra come quella di Rotterdam-Noord si tratta di un risultato davvero unico, basti guardare la classifica che la vede al quinto posto con 35.

