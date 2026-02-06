Fortuna Sittard-Sparta Rotterdam sabato 07 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato sera si gioca il match tra Fortuna Sittard e Sparta Rotterdam alle 21.00. Lo Sparta ha appena vinto 2-0 contro il Groningen e ha ottenuto così la quinta vittoria di fila in campionato. La squadra di Rotterdam sembra in forma e punta a continuare questa serie positiva. Dall’altra parte, il Fortuna Sittard cercherà di fermare la corsa degli avversari e di conquistare punti importanti in casa.

Barrendo 2-0 il Groningen lo scorso fine settimana, lo Sparta Rotterdam ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in Eredivisie inframezzata da una sconfitta contro il Volendam in Coppa d'Olanda. Per una squadra come quella di Rotterdam-Noord si tratta di un risultato davvero unico, basti guardare la classifica che la vede al quinto posto con 35.

