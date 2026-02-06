Former Bank of China Vice President Lin Jingzhen expelled from Communist Party Xinhua says

Lin Jingzhen, ex vicepresidente della Bank of China, è stato ufficialmente cacciato dal Partito Comunista. La decisione arriva dopo accuse di gravi violazioni di disciplina e leggi. Lin è stato rimosso dall’incarico e formalmente escluso dal partito, secondo quanto comunicato dall’agenzia di stampa Xinhua. La vicenda si aggiunge alle recenti tensioni tra le autorità e alcuni esponenti dell’economia cinese.

BEIJING, Feb 6 (Reuters) - Former Bank of China Vice President Lin Jingzhen has been expelled from the Communist Party for serious violation of discipline and law, state media Xinhua reported on Friday. BEIJING, 6 febbraio (Reuters) - L'ex vicepresidente della Bank of China Lin Jingzhen è stato espulso dal Partito Comunista per grave violazione della disciplina e della legge, ha riferito venerdì il media statale Xinhua.

