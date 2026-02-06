Formazione molto importante

Banca Tema conferma il proprio sostegno all’edizione 2026 del Campionato di Giornalismo de La Nazione. Francesco Carri, presidente della banca, spiega che l’obiettivo è aiutare i giovani a crescere culturalmente e civilmente, dando loro la possibilità di mettersi in gioco e migliorarsi attraverso questa formazione.

"Il sostegno di Banca Tema all’edizione 2026 del Campionato di Giornalismo de La Nazione – dice Francesco Carri, presidente Banca Tema – nasce dalla volontà di contribuire alla crescita culturale e civile delle nuove generazioni. Crediamo che questa iniziativa abbia un impatto sociale importante dal punto di vista formativo per i ragazzi delle nostre scuole. I tre argomenti trattati quest’anno ( Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale ) rappresentano temi centrali per la società attuale e per la missione cooperativa della nostra banca di comunità. Approfondire i valori della Costituzione significa rafforzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri che sono alla base della convivenza democratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Formazione molto importante" Approfondimenti su Banca Tema Campionato Soulé entusiasta: «A Roma sono molto felice. Gasperini? Di lui penso questa cosa molto importante» Conceicao in zona mista: «Era una partita molto importante, qui bisogna sempre vincere. Gol? È un po’ di tempo che non lo faccio ma l’importante è aiutare la squadra» Nella zona mista, Conceicao ha sottolineato l'importanza della vittoria in una partita fondamentale, evidenziando che il successo è essenziale in ogni occasione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. FISAR Milano - la formazione è importante! Ultime notizie su Banca Tema Campionato Argomenti discussi: Formazione molto importante; Serie A Elite maschile, le formazioni in campo per i posticipi del X turno; Concluso il Corso Livello E per Istruttori con modulo integrativo di calcio femminile; Corsi Gratuiti in Campania GOL 2026: Fino a 500€ di Indennità e Formazione Professionale Finanziata. Bologna Rugby, importante accordo con Colorno Formazione d’alto livello per i giovani under 18Continuano le novità in casa Bologna Rugby Club. E’ un’estate piena di rivoluzione: prima il completo cambiamento dello staff tecnico, adesso un nuovo e importante rapporto di collaborazione con il ... ilrestodelcarlino.it Se sei un docente, un preside, un educatore dacci un occhio. Non e’ un corso di formazione qualunque ma molto di più. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.