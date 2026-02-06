Formazione molto importante

Banca Tema conferma il proprio sostegno all’edizione 2026 del Campionato di Giornalismo de La Nazione. Francesco Carri, presidente della banca, spiega che l’obiettivo è aiutare i giovani a crescere culturalmente e civilmente, dando loro la possibilità di mettersi in gioco e migliorarsi attraverso questa formazione.

"Il sostegno di Banca Tema all’edizione 2026 del Campionato di Giornalismo de La Nazione – dice Francesco Carri, presidente Banca Tema – nasce dalla volontà di contribuire alla crescita culturale e civile delle nuove generazioni. Crediamo che questa iniziativa abbia un impatto sociale importante dal punto di vista formativo per i ragazzi delle nostre scuole. I tre argomenti trattati quest’anno ( Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale ) rappresentano temi centrali per la società attuale e per la missione cooperativa della nostra banca di comunità. Approfondire i valori della Costituzione significa rafforzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri che sono alla base della convivenza democratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

