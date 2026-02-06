Nelle soap, sia italiane che estere, il clichè dei fratelli o sorelle sconosciuti che ricompaiono all’improvviso si ripresenta ormai da anni. Questa volta, il caso riguarda Forbidden Fruit e la sua ‘sorella’ che compare dal nulla, creando scompiglio nella trama. La scena si ripete, ma la sorpresa resta sempre forte per i protagonisti e il pubblico.

© Fox Turchia Nelle soap, estere o italiane che siano, c’è un cliché che tiene banco ormai da decenni: i fratelli o le sorelle sbucati dal nulla. Non farà eccezione nemmeno Forbidden Fruit, la dizi pomeridiana di Canale 5. La prossima settimana, i telespettatori faranno la conoscenza di una ragazza che dichiarerà di essere la sorella di due volti storici della produzione turca. Ma ci si potrà davvero fidare di lei o, come spesso capita, ci sarà dietro un grande inganno? Ve lo sveliamo in questo articolo, motivo per cui vi invitiamo a non andare avanti nella lettura di questo articolo se non volete spoiler. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit e la ‘sorella’ sbucata dal nulla

