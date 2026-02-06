Forbidden fruit 3 replica puntata del 6 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi, venerdì 6 febbraio, torna in streaming la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata, Halit e Sahika annunciano a Kaya le nozze imminenti, ma lui non ci sta. Kaya reagisce con fermezza e decide di lasciare l’azienda, tornando a fare l’avvocato.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 6 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit e Sahika annunciano a Kaya le nozze imminenti, ma lui reagisce con fermezza, scegliendo di lasciare l'azienda per tornare a fare l'avvocato. Nel frattempo, offre a Caner ed Emir nuove opportunità lavorative dopo il loro recente licenziamento. Sotto l'influenza di Sahika, Yigit inizia a somministrare a Erim delle gocce di nascosto, convinto che possano migliorare le sue condizioni. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 3 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

