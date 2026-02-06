Fondi pubblici senza controlli per 20 anni | dubbi sull’attività della Camera di Commercio italiana in Spagna

Per quasi vent'anni, la Camera di Commercio italiana a Madrid ha ricevuto fondi pubblici senza alcun controllo. Nessuna verifica è stata fatta sui suoi bilanci o attività, nonostante fosse sotto la supervisione dei ministeri delle Imprese e del Made in Italy e degli Esteri. Ora emergono dubbi sulla trasparenza e sulla gestione di quei soldi pubblici.

Per quasi vent'anni la Camera di Commercio italiana a Madrid, presieduta da Marco Pizzi, ha operato in modo poco trasparente, senza verifiche e controlli da parte dei ministeri delle Imprese e del Made in Italy e degli Esteri. L'anno scorso è stato presentato anche un atto ispettivo da parte del senatore di Fdi Roberto Menia. Ma nessuno ha risposto.🔗 Leggi su Fanpage.it

La Camera di Commercio italiana a Madrid ha gestito fondi pubblici senza controlli per quasi 20 anni.

